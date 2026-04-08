Mbijetesa e Rahovecit 029, Latifi e quan kapitull krenarie për qytetin

By admin

Rahoveci 029 ka siguruar qëndrimin në elitën e Superliga e Kosovës në basketboll pas një fitoreje dramatike në vazhdime ndaj Golden Eagle Ylli me rezultat 89:83.

Triumfi në Suharekë erdhi pas një ndeshjeje të luftuar deri në fund, ku “Vreshtarët” treguan karakter dhe vendosmëri në momentet kyçe për të siguruar mbijetesën në Superligë.

Pas këtij suksesi, ka reaguar kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, i cili e cilësoi këtë arritje si një moment të rëndësishëm për qytetin.

“Çfarë nate! Çfarë emocioni! KB Rahoveci 029, me një fitore pas vazhdimeve ndaj Golden Eagle Ylli, me rezultat 89 me 83, shkroi një kapitull krenarie për qytetin tonë dhe vulosi qëndrimin në SUPERLIGË, aty ku i takon. Ky ekip nuk njeh dorëzim. Ky ekip lufton, beson dhe fiton edhe atëherë kur duket e pamundur. Si kryetar i Komunës, ju siguroj: Rahoveci është dhe do të mbetet përkrah jush, fuqishëm dhe pa rezervë! Urime, KB Rahoveci 029! Urime, Vreshtarë!”, ka shkruar Latifi.

Me këtë fitore, Rahoveci 029 mbyll sezonin me sukses, duke siguruar vazhdimësinë në elitën e basketbollit kosovar edhe për një vit tjetër./PrizrenPress.com/

