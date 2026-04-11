Ylli e nis me fitore në Play-Off

Golden Eagle Ylli e ka nisur me fitore fazën e “play-off”-it në Superliga e Kosovës në basketboll, duke mposhtur Pejën me rezultat 93:82, raporton PrizrenPress.

Therandasit e nisën serinë çerekfinale me triumf në një ndeshje të luftuar nga fillimi deri në fund, duke marrë avantazhin 1:0 në seri.

Sipas formatit të garës, në gjysmëfinale kalon skuadra që arrin dy fitore, ndërsa ndeshja e dytë e serisë do të zhvillohet në Pejë, ku Peja do të kërkojë barazimin.

Golden Eagle Ylli tashmë ka epërsinë në seri dhe synon ta mbyllë punën në ndeshjen e ardhshme për të siguruar kualifikimin në gjysmëfinale./PrizrenPress.com/

Marketing

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

