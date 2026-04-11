Ylli e nis me fitore në Play-Off

Golden Eagle Ylli e ka nisur me fitore fazën e “play-off”-it në Superliga e Kosovës në basketboll, duke mposhtur Pejën me rezultat 93:82, raporton PrizrenPress.
Therandasit e nisën serinë çerekfinale me triumf në një ndeshje të luftuar nga fillimi deri në fund, duke marrë avantazhin 1:0 në seri.
Sipas formatit të garës, në gjysmëfinale kalon skuadra që arrin dy fitore, ndërsa ndeshja e dytë e serisë do të zhvillohet në Pejë, ku Peja do të kërkojë barazimin.
Golden Eagle Ylli tashmë ka epërsinë në seri dhe synon ta mbyllë punën në ndeshjen e ardhshme për të siguruar kualifikimin në gjysmëfinale./PrizrenPress.com/
