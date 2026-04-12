OVL e UÇK-së Prizren zhvillon homazhe për dëshmorët dhe martirët në Lubizhdë të Hasit

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së në Prizren (OVL e UÇK-së) ka zhvilluar homazhe në varrezat e dëshmorëve dhe martirëve në fshatin Lubizhd të Hasit, në nderim të të rënëve për lirinë e Kosovës.

Në këtë aktivitet përkujtimor morën pjesë familjarë të dëshmorëve dhe martirëve, invalidë të luftës, veteranë si dhe qytetarë të Hasit, të cilët së bashku përkulën kokën para sakrificës së tyre, raporton PrizrenPress.

Kryetari i OVL-së së UÇK-së në Prizren, Isa Berisha, tha se pjesëmarrja e të pranishmëve dëshmon respektin e vazhdueshëm për të rënët për liri.

“Sot, me zemër të rënduar dhe me respekt të thellë, në praninë e familjarëve të dëshmorëve dhe martirëve, invalidëve, veteranëve dhe qytetarëve të Hasit, në fshatin Lubizhd të Hasit, bëmë homazhe në varrezat e dëshmorëve dhe martirëve”, tha Berisha.

Ai shtoi se sakrifica e tyre mbetet themel i lirisë së Kosovës dhe duhet të ruhet si vlerë e përhershme.

“Në këtë vend të shenjtë kujtese, përkulemi para sakrificës së atyre që humbën jetën në mënyrë tragjike, dhe që me gjakun e tyre u bë themeli i lirisë që gëzojmë sot. Lavdi e përjetshme për të gjithë ata që ranë për lirinë e Kosovës!”, theksoi Berisha./PrizrenPress.com/

