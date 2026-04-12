Bashkimi i afrohet titullit me fitoren dramatike ndaj Pejës 03

Bashkimi ka shënuar fitore shumë të rëndësishme dhe dramatike ndaj Pejës 03 me rezultat 75:72, në finalen e katërt të “Play-Off”-it në Superligën e Kosovës në basketboll për femra, raporton PrizrenPress.

Prizrenaset zhvilluan një ndeshje të fortë dhe të luftuar deri në sekondat e fundit, duke arritur të menaxhojnë më mirë momentet vendimtare dhe të dalin fituese në një përballje të ngushtë.

Me këtë fitore, Bashkimi kalon në epërsi 3:1 në seri, duke u afruar edhe më shumë drejt titullit kampion, ndërsa kampione shpallet skuadra që arrin katër fitore në seri./PrizrenPress.com/

