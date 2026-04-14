Restoranti në Landovicë në cak të hajnave, vjedhin para të gatshme

Një rast i vjedhjes është raportuar në orët e hershme të mëngjesit të së hënës në fshatin Landovicë të Prizrenit.
Sipas policisë, pronari i një restoranti, ka njoftuar se tre persona të dyshuar kanë depërtuar me forcë brenda lokalit të tij.
“Ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se tre persona të dyshuar kanë depërtuar me forcë brenda restorantit të tij dhe nga aty kanë arrit të vjedhin para të gatshme”, thekson policia.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kompetent, ndërsa njësitë përkatëse policore kanë nisur hetimet.
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren