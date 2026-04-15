Ambasadori gjerman viziton Dragashin, theksohet bashkëpunimi për zhvillim

By admin

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka pritur në takim Ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolph, së bashku me përfaqësues të menaxhmentit të lartë të GIZ.

Gjatë takimit, kryetari Xheladini e falënderoi ambasadorin për vizitën dhe interesimin për komunën, duke e njoftuar me organizimin politik dhe administrativ, si dhe me sfidat kryesore me të cilat përballet Dragashi.

“Sot patëm kënaqësinë të mirëpresim në takim Ambasadorin e Gjermanisë, Shkëlqesinë e Tij, z. Rainer Rudolph, së bashku me përfaqësues nga menaxhmenti i lartë të GIZ-it”, ka deklaruar Xheladini.

Pas takimit, delegacioni vizitoi edhe hapësirat e organizatës AVOKO, ku u njoh nga afër me implementimin e projekteve dhe rezultatet e bashkëpunimit me komunitetin lokal.

Komuna e Dragashit, sipas kryetarit, mbetet e përkushtuar për të thelluar bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm dhe përmirësimit të mirëqenies së qytetarëve./PrizrenPress.com/

Previous article
Hapet thirrja për aplikim për “Data Science Bootcamp”, i përkrahur nga Komuna e Prizrenit

Më Shumë

Fokus

Sot nis Play-Off-i i Ligës së Parë me gjysmëfinale të zjarrta në Prizren

Sot në Prizren zhvillohen ndeshjet gjysmëfinale të “Play-off”-it të Ligës së Parë të Meshkujve, ku skuadrat do të luftojnë për një vend në finalen...
Fokus

Në Prizren sot luhen ndeshjet e dyta gjysmëfinale të “Play-off”-it në Ligën e Parë

Pas përballjeve të para, gara në “Play-off”-in e Ligës së Parë të Meshkujve vazhdon me ndeshjet e dyta gjysmëfinale, të cilat pritet të sjellin...

Selmanaj: Lugishta e Hasit, simbol i sakrificës dhe lirisë

Çikat e Bashkimit dominojnë ndaj Pejës 03 në finalen e tretë

Bashkimi i afrohet titullit me fitoren dramatike ndaj Pejës 03

Drini i Bardhë shkatërron Ulpianën, fiton 5:0 me hat-trick të Totajt

Vazhdon nisma “Një dëshirë për rrugën time” me banorët e lagjes “Lakuriq” në Prizren

Vetaksident në Prevallë, humb jetën një shtetas amerikan

Hapet thirrja për aplikim për “Data Science Bootcamp”, i përkrahur nga Komuna e Prizrenit

Vashat e Bashkimit drejt titullit, presin Pejën 03 në finalen e katërt në Prizren

40 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, mbi 2.300 tiketa të shqiptuara

Fury rikthehet në ring me fitore, rrah Makhmudovin

Ramush Haradinaj në Has për ditëlindjen e Shejh Xhemajliut

Vdiq një person në Prizren, u rrokullis me motor

Ky është çmimi i naftës për sot

Aktivitet ndërgjegjësues për trashëgiminë kulturore në Hamamin e Gazi Mehmet Pashës në Prizren

