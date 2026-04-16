Distria Krasniqi kampione e Evropës për herë të katërt

By admin

Xhudistja kosovare, Distria Krasniqi, ka arritur një tjetër sukses madhor në arenën ndërkombëtare, duke u shpallur kampione e Evropës në Kampionatin Evropian për Senior 2026, që po mbahet në Gjeorgji, raporton PrizrenPress 

Krasniqi e nisi garën nga raundi i dytë, pasi ishte e lirë në xhiron e parë. Në përballjen e parë, ajo mposhti me “Waza-ari” xhudisten nga Republika Çeke, Teresa Bodnarova. Forma e mirë e saj vazhdoi edhe në çerekfinale, ku triumfoi sërish me “Waza-ari” ndaj polakes Aleksandra Kaleta.

Në gjysmëfinale, Krasniqi u përball me italianen Odette Giuffrida, të cilën e mposhti me “Yuko”, duke siguruar kështu finalen e madhe.

Në finalen vendimtare, xhudistja kosovare tregoi edhe një herë cilësitë e saj të larta, duke triumfuar me “Yuko” ndaj francezes Amandine Buchard dhe duke fituar medaljen e artë.

Ky është titulli i katërt evropian për Distria Krasniqin, duke konfirmuar dominimin e saj në skenën evropiane të xhudos dhe duke e rritur më tej prestigjin e Kosovës në sportin ndërkombëtar./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

