Rasti tragjik në Malishevë, Haxhiu ngushëllon familjen Berisha

Tre persona kanë humbur jetën tragjikisht sot në një banesë në lagjen “Mirdita” në Malishevë. Sipas informacioneve të para, viktimat janë një baba dhe dy fëmijët e tij, të cilët dyshohet se humbën jetën si pasojë e zjarrit.

Pas ngjarjes tragjike, ka reaguar kryetarja e Kuvendit dhe ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, e cila ka shprehur ngushëllime për familjarët e viktimave.

“Në këto çaste të rënda, shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen dhe të afërmit e viktimave”, ka shkruar ajo në Facebook.

Në reagimin e saj, Haxhiu ka theksuar se lajmin e mori me dhimbje të thellë, duke e cilësuar humbjen si tepër të rëndë për familjen dhe shoqërinë.

“Me dhimbje të thellë mora lajmin për humbjen tragjike të një babai dhe dy fëmijëve nga zjarri që ndodhi sot në Malishevë. Në këto çaste të rënda, shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen dhe të afërmit e viktimave. Ndajmë dhimbjen me ta dhe lutemi që të gjejnë forcë për ta përballuar këtë humbje të rëndë”, ka shkruar Haxhiu.

Kurti: Jam i tronditur nga rasti i vdekjes së babait me dy fëmijë nga shpërthimi bombolës së gazit, ngushëllime familjarëve

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

