Prizren
Kurti: Jam i tronditur nga rasti i vdekjes së babait me dy fëmijë nga shpërthimi bombolës së gazit, ngushëllime familjarëve

By admin

Kryeministri Albin Kurti ka shprehur ngushëllime për rastin e sotëm tragjik në Malishevë ku nga zjarri humbi jetën babai me dy fëmijët e tij.

“Jam i tronditur nga rasti i vdekjes së tre familjarëve, babait me dy fëmijë, nga zjarri si rezultat i shpërthimit të bombolës së gazit në Malishevë. Në këto momente të rënda shpreh ngushëllimet e mia për të gjithë familjarët e viktimave”, ka shkruar Kurti.

Tre persona sot humbën jetën nga zjarri në një banesë që dyshohet se u shkaktua nga bombola e gazit.

Viktimat ishin babai 35-vjeçar dhe dy fëmijët e tij të moshës 9 dhe 12 vjeç.

Rasti tragjik në Malishevë, Haxhiu ngushëllon familjen Berisha
Aksion për lirimin e hapësirave publike në Prizren, paralajmërohen masa ndëshkuese

Në Malishevë vazhdon aksioni i pastrimit në pesë fshatra, qytetarët i bashkohen nismës

Në kuadër të muajit të ambientit, në Komunën e Malishevës po vazhdon aksioni i pastrimit “Për Malishevën e pastër”, i cili sot është zhvilluar...
Prizreni barazon në shtëpi ndaj Tefik Çangës

Prizreni ka barazuar 2:2 në shtëpi ndaj Tefik Çangës, në një ndeshje të luftuar në kuadër të Ligës së Parë. Takimi solli emocione dhe gola...

Vazhdon nisma “Një dëshirë për rrugën time” me banorët e lagjes “Lakuriq” në Prizren

Më 16 prill premiera e filmit “Karma”, do të shfaqet në Prishtinë e Prizren

“Dita e Plisit” merr mbështetje – nismë për ruajtjen e traditës në Prizren

Vdiq një person në Prizren, u rrokullis me motor

Haradinaj: Gjatë përpjekjeve shekullore të shqiptarëve, Hasi ishte aty ku shkruhej historia

Distria Krasniqi kampione e Evropës për herë të katërt

Prizreni pjesë e Kupës Ndërkombëtare Ballkanike të Çiklizmit 2026

Alokohen pensionet për muajin prill, përfitojnë mbi 286 mijë qytetarë

Shtatë për qind e pagës për shëndetin, “funksionalizimi i plotë i sigurimit shëndetësor deri në pesë vjet”

Inspektorati i Malishevës: Për hedhjen e mbeturinave në vende të palejuara gjobat nisin nga 200 euro

Richard Gere: Dola i veshur si një i pastrehë… vetëm një grua ma dha pak ushqim…

Mbahet konsultim publik në Prizren për nevojat e personave me aftësi të kufizuara

Rexhbeçaj pranë kthimit te Wolfsburgu

