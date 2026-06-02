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Bellanica: Prizreni dha mesazh të fuqishëm uniteti, besimi dhe shprese

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Kryetari i Degës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Prizren dhe kandidati për deputet, Sejdi Bellanica, ka falënderuar qytetarët për pjesëmarrjen në tubimin elektoral të mbajtur në këtë qytet.

Bellanica ka vlerësuar mbështetjen e anëtarëve, simpatizantëve dhe qytetarëve, duke theksuar se pjesëmarrja e tyre dëshmoi besimin në vizionin e përbashkët të Aleancës.

“Prania juaj masive, energjia pozitive dhe mbështetja e sinqertë dëshmuan edhe një herë besimin dhe përkushtimin për vizionin tonë të përbashkët”, ka deklaruar Bellanica, raporton PrizrenPress.

Ai ka theksuar se entuziazmi dhe përkrahja e qytetarëve përbëjnë motivim për vazhdimin e angazhimit politik dhe realizimin e objektivave të përcaktuara.

“Entuziazmi, vullneti dhe mbështetja që treguat janë motivim i madh për të vazhduar me përkushtim rrugën tonë drejt realizimit të objektivave që kemi para vetes”, ka thënë ai.

Bellanica ka shprehur mirënjohje të veçantë për aktivistët, strukturat organizative dhe vullnetarët që kontribuuan në organizimin e tubimit.

“Falë angazhimit tuaj, Prizreni dërgoi një mesazh të fuqishëm të unitetit, besimit dhe shpresës”, ka theksuar ai.

Në fund, Bellanica ka falënderuar qytetarët për besimin dhe përkrahjen, duke u zotuar për vazhdimin e punës në shërbim të Prizrenit dhe Kosovës.

“Së bashku jemi më të fortë. Së bashku do të vazhdojmë të punojmë për një të ardhme më të mirë për Prizrenin dhe për Kosovën”, ka përfunduar Bellanica./PrizrenPress.com/

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