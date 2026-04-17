Nxënësit e Prizrenit garojnë në Olimpiadën e Gjuhës Shqipe Shqipëri–Kosovë

Nxënësit e klasave të nënta nga shkollat e Prizrenit po marrin pjesë në “Olimpiadën e Dytë të Përbashkët të Gjuhës Shqipe” Shqipëri–Kosovë, një garë që synon vlerësimin e njohurive dhe promovimin e gjuhës shqipe mes nxënësve të të dy vendeve.

Drejtoresha e Drejtorisë Komunale të Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj Gutaj, ka bërë të ditur se gara po zhvillohet në disa faza, duke filluar në nivel shkolle dhe duke vazhduar më pas në nivel komunal.

“Bashkë me komisionin profesional nga DKA, vizituam nxënësit e klasave të nënta të cilët po marrin pjesë në Olimpiadën e Dytë të Përbashkët të Gjuhës Shqipe Shqipëri–Kosovë. Nxënësit në këtë rrugëtim të konkurrencës për dije po sfidojnë njëri-tjetrin për të vlerësuar njohuritë e tyre mbi gjuhën tonë amtare”, ka deklaruar ajo, raporton PrizrenPress.

Sipas saj, faza e parë është zhvilluar në ambientet e shkollave, ndërsa faza e dytë e garës do të mbahet më 25 prill në nivel komunal.

“Faza e parë nisi në mjediset e shkollave për të vijuar më pas me fazën e dytë në nivelin komunal më 25 prill”, thuhet në njoftim e Veselaj Gutaj./PrizrenPress.com/

Previous article
Akil Gjakova përfundon i 5-ti në Kampionatin Evropian për Senior 2026

Më Shumë

Fokus

Në “Rrezet e Krushës” përkujtohen Dalip Behra dhe Bekim Gashi në 27-vjetorin e rënies

Në vendin e njohur si “Rrezet e Krushës”, në Krushë të Madhe, është shënuar 27-vjetori i rënies së dëshmorëve të kombit, Dalip Behra dhe...
Lajme

Blenita Krasniqi zgjidhet kryetare e Aleancës së të Rinjve të Kosovës në Rahovec

Në një atmosferë entuziaste dhe demokratike, është mbajtur kuvendi zgjedhor i Aleancës së të Rinjve të Kosovës, dega në Rahovec, me pjesëmarrje të gjerë...

Bashkimi kërkon titullin në Pejë, vetëm një fitore larg kurorës

Tërhiqet nga boksi Amarildo Bakaj në moshën 26-vjeçare

Aksidentohet rëndë një cisternë e naftës në dalje të Prizrenit – pamje

Prizreni do të organizojë për herë të parë Festivalin e Kampingut, mbi 200 kamperë do të marrin pjesë

Varroset i riu nga Rahoveci që humbi jetën në një aksident trafiku në Austri

Distria Krasniqi kampione e Evropës për herë të katërt

Hasi në një mjet të pashpërthyer në Drenoc të Malishevës, njësitet e FSK-së e shpërthejnë në mënyrë të sigurt

Drita triumfon në Prizren, fiton finalen e parë të Play-off-it

Akil Gjakova përfundon i 5-ti në Kampionatin Evropian për Senior 2026

Rasti tragjik në Malishevë, Haxhiu ngushëllon familjen Berisha

Drita drejt finales, fiton gjysmëfinalen e parë ndaj New Basket

Qendra “Gjenocidi në Kosovë – Plagë e Hapur” telegram ngushëllimi për ndarjen nga jeta të Eliot Engel

Peja barazon serinë, gjithçka vendoset në Suharekë

Ushtroi dhunë ndaj vajzës, prangoset babai në Malishevë

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

