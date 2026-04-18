14.1 C
Prizren
E shtunë, 18 Prill, 2026
type here...

FokusSiguri

Zyra e Kryeprokurorit: Kërcënohet kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu

By admin

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit ka bërë të ditur se është kërcënuar kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Prizrenit, Petrit Kryeziu.

Përmes një reagimi publik, ata kanë dënuar këto kërcënime ndaj Kryeziut, duke i cilësuar ato si sulm të drejtpërdrejtë ndaj sistemit të drejtësisë.

Në reagimin e lëshuar të premten, më 17.04.2026, thuhet se kërcënimet kanë ardhur nga një person i dyshuar për disa vepra penale.

“Këto kërcënime përbëjnë sulm të drejtpërdrejtë ndaj sistemit të drejtësisë dhe si të tilla do të marrin përgjigjen e duhur institucionale në mënyrë që personi përgjegjës të sillet sa më parë para drejtësisë dhe të përballet me pasojat ligjore”- thuhet tutje në njoftim.

Previous article
Nxënësit e Prizrenit garojnë në Olimpiadën e Gjuhës Shqipe Shqipëri–Kosovë

Më Shumë

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Prizreni kërkon pikë jetike ndaj Tefik Çangës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne