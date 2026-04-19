Liria fiton në shtëpi dhe ngjitet në vendin e tretë

Liria ka marrë një fitore të rëndësishme para tifozëve të saj, duke mposhtur Ramiz Sadikun me rezultat 2:1 në kuadër të Ligës së Parë.

Golave për skuadrën prizrenase i kontribuan Dijar Nikqi dhe Liridon Fetahaj, që siguruan tri pikë të mëdha në garën për kreun, raporton PrizrenPress.

Me këtë triumf, Liria ngjitet në pozitën e tretë me 59 pikë, duke hyrë në zonën që siguron ngjitjen direkte në Superligë dhe duke e bërë edhe më të zjarrtë garën në krye të tabelës.

Në anën tjetër, Ramiz Sadiku mbetet në mesin e renditjes, pa arritur të marrë pikë në këtë përballje.

Gara për Superligë vazhdon të mbetet e hapur, me diferenca minimale mes skuadrave kryesuese./PrizrenPress.com/

