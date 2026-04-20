Aksioni i pastrimit ka vazhduar në Shkozë me fokus ndërgjegjësimin qytetar

Aksioni për pastrimin e ambientit “Për Malishevën e pastër” ka vazhduar edhe sot në Komunën e Malishevës, me synimin jo vetëm për largimin e mbeturinave nga hapësirat publike, por edhe për rritjen e vetëdijes së qytetarëve për rëndësinë e ruajtjes së mjedisit.

Aktiviteti i sotëm është zhvilluar në Këshillin Lokal Shkozë–Janqist, ku kanë marrë pjesë nënkryetari i Komunës së Malishevës, Vesel Krasniqi, drejtorë të drejtorive komunale, qytetarë të fshatit Shkozë, si dhe nxënësit e shkollës së bashku me stafin arsimor.

Sipas njoftimit të komunës, në fillim të aktivitetit, nënkryetari Krasniqi mbajti një ligjëratë për nxënësit, ku foli për rëndësinë e ruajtjes së ambientit dhe për rolin që ka secili qytetar në mbrojtjen e natyrës.

“Ai theksoi se muaji prill është shpallur Muaj i Ambientit nga kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, dhe se gjatë këtij muaji po organizohen aktivitete të shumta për pastrimin e hapësirave publike dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve”, thuhet në njoftim.

Gjatë aksionit janë pastruar zona të ndryshme të fshatit, ndërsa mbeturinat e grumbulluara janë larguar në vendet e përcaktuara për deponim. Po ashtu, paralelisht po vazhdon edhe largimi i mbeturinave inerte nga deponitë ilegale, me qëllim parandalimin e ndotjes së mjedisit dhe përmirësimin e hapësirave publike.

“Aksioni ‘Për Malishevën e pastër’ do të vazhdojë edhe në vendbanime të tjera të komunës, me qëllim që përmes bashkëpunimit mes institucioneve, shkollave dhe qytetarëve të krijohet një ambient më i pastër dhe më i shëndetshëm për të gjithë” thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

Previous article
Ansambli Vokal i Filharmonisë së Kosovës shkëlqen në Prizren

Më Shumë

Fokus

Nis mirëmbajtja e rrugës transitore dhe hapësirave publike në Prizren

Në kuadër të kontratës për mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve, Drejtoria e Shërbimeve Publike në Prizren ka angazhuar KRM “Ekoregjioni” për realizimin e...
Lajme

Alokohen pensionet për muajin prill, përfitojnë mbi 286 mijë qytetarë

Ministria për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare ka njoftuar se sot është bërë alokimi i pensioneve për pensionistët e moshës dhe ata...

Blenita Krasniqi zgjidhet kryetare e Aleancës së të Rinjve të Kosovës në Rahovec

Drini i Bardhë udhëton në Kaçanik për sfidën ndaj Lepencit

Ndërron jetë nëna e kryetarit të Prizrenit, Shaqir Totaj

Hapet thirrja për aplikim për “Data Science Bootcamp”, i përkrahur nga Komuna e Prizrenit

Prizreni përkujton Alush Kryeziun – 34 vite nga rënia heroike

Abdixhiku në Dragash: LDK drejt “bashkimit” dhe një alternative të re politike

Aksident në Suharekë, lëndohet rëndë 9 vjeçari

P.C Prizreni dhe Drita përballen në finalen për ngjitje në Superligë

Tërhiqet nga boksi Amarildo Bakaj në moshën 26-vjeçare

Në Malishevë vazhdon aksioni i pastrimit në pesë fshatra, qytetarët i bashkohen nismës

45 aksidente trafiku në 24 orët e fundit dhe 2831 tiketa të shqiptuara

Qentë endacakë “pushtojnë” hyrjen e Spitalit të Prizrenit

Prokuroja për vdekjet në Malishevë: Po presim rezultatin e autopsisë

40 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, mbi 2.300 tiketa të shqiptuara

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

