Prizren
E martë, 21 Prill, 2026
Sport

Drita rikthehet në Superligë

Drita është rikthyer në ProCredit Superligë, pas fitores në serinë finale ndaj Proton Cable Prizrenit, duke triumfuar në të dyja ndeshjet dhe duke siguruar ngjitjen në elitën e basketbollit kosovar.

Në ndeshjen e fundit, e zhvilluar në një atmosferë të jashtëzakonshme, Drita fitoi me rezultat dramatik 92:91, ku dy pikët vendimtare u shënuan nga Eris Zeneli në sekondat e fundit të takimit, raporron PrizrenPress.

Performanca e gjilanasve u shpërblye edhe individualisht, pasi Adrian Ibishi u shpall MVP i ndeshjes, me 18 pikë dhe 12 kërcime, duke qenë një nga figurat kryesore të suksesit.

Me këtë fitore, Drita mbyll një seri shumë të fortë finale dhe rikthehet në Superligë, ndërsa Prizreni mbetet edhe për një edicion në Ligën e Parë./PrizrenPress.com/

P.C Prizreni mbetet në Ligën e Parë
OVL-UÇK distancohet nga veprimet e degës në Has

Më Shumë

Fokus

Ansambli Vokal i Filharmonisë së Kosovës shkëlqen në Prizren

Të shtunën, më 18 prill 2026, në Autostrada Hangar, Ansambli Vokal i Filharmonisë së Kosovës, nën drejtimin e Rafet Rudit, u paraqit me një...
Lajme

Rasti tragjik në Malishevë, Haxhiu ngushëllon familjen Berisha

Tre persona kanë humbur jetën tragjikisht sot në një banesë në lagjen “Mirdita” në Malishevë. Sipas informacioneve të para, viktimat janë një baba dhe...

Banorët e Sallagrazhdës në Suharekë kërkojnë ndërhyrje urgjente për rrugën “Tre Dëshmorët e Tivarit”

Top basketbollistët e Superligës, Hellems kryeson listën e shënuesve

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi për praktikantë me pagesë në Komunën e Rahovecit

Bylbyl Sokoli rikthehet në krye të Malishevës

Driton Selmanaj reagon me një foto pasi u la jashtë Kryesisë së LDK-së

Bellanica jep shembull, vazhdon aksioni “Për Malishevën e pastër”

Gjysmëfinalet e zjarrta

Defekt në rrjetin kryesor, ndërpritet furnizimi me ujë në disa zona të Rahovecit

Prizreni përkujton Alush Kryeziun – 34 vite nga rënia heroike

Latifi mbledh drejtorët, diskuton ecurinë e punëve dhe prioritetet komunale

Aksion në Rahovec/ Policia fillon lirimin e trotuareve dhe hapësirave publike

Peja barazon serinë, gjithçka vendoset në Suharekë

Ambasadori gjerman viziton Dragashin, theksohet bashkëpunimi për zhvillim

Prokuroja për vdekjet në Malishevë: Po presim rezultatin e autopsisë

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

