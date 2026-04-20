Drita rikthehet në Superligë

Drita është rikthyer në ProCredit Superligë, pas fitores në serinë finale ndaj Proton Cable Prizrenit, duke triumfuar në të dyja ndeshjet dhe duke siguruar ngjitjen në elitën e basketbollit kosovar.
Në ndeshjen e fundit, e zhvilluar në një atmosferë të jashtëzakonshme, Drita fitoi me rezultat dramatik 92:91, ku dy pikët vendimtare u shënuan nga Eris Zeneli në sekondat e fundit të takimit, raporron PrizrenPress.
Performanca e gjilanasve u shpërblye edhe individualisht, pasi Adrian Ibishi u shpall MVP i ndeshjes, me 18 pikë dhe 12 kërcime, duke qenë një nga figurat kryesore të suksesit.
Me këtë fitore, Drita mbyll një seri shumë të fortë finale dhe rikthehet në Superligë, ndërsa Prizreni mbetet edhe për një edicion në Ligën e Parë.