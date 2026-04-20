OVL-UÇK distancohet nga veprimet e degës në Has

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së (OVL-UÇK) distancohet nga veprimet e ndërmarra nga dega e saj në Has, lidhur me largimin e pllakës përkujtimore të vendosur ditë më parë në fshatin Goden nga ish-Komandanti i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, z. Azem Syla.
Theksojmë se kjo pllakë përkujtimore nuk është vendosur nga strukturat e OVL-UÇK-së. Rrjedhimisht, organizata nuk ka pasur asnjë kompetencë institucionale për ndërhyrje apo për largimin e saj. Çdo veprim i tillë është ndërmarrë jashtë qëndrimeve dhe vendimmarrjes së OVL-UÇK-së në nivel qendror.
OVL-UÇK mbetet e përkushtuar në ruajtjen e dinjitetit të luftës sonë çlirimtare dhe në respektimin e procedurave institucionale për çdo çështje që lidhet me përkujtimin dhe nderimin e saj.