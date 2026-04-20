P.C Prizreni mbetet në Ligën e Parë

Proton Cable Prizreni nuk ka arritur të sigurojë ngjitjen në ProCredit Superligë, pasi është mposhtur në serinë finale nga Drita.

Skuadra prizrenase u ndal në hapin e fundit të sezonit, duke humbur edhe ndeshjen e dytë finale në Gjilan me rezultat të ngushtë 92:91, çka bëri që seria të mbyllet 2:0 në favor të Dritës, raporton PrizrenPress.

Pavarësisht paraqitjeve të mira gjatë sezonit dhe “Play-off”-it, Prizreni nuk arriti të konkretizojë objektivin kryesor, duke mbetur edhe për një edicion në Ligën e Parë.

Ndërkohë, KB Drita feston rikthimin në elitën e basketbollit kosovar, pas një finaleje të fortë dhe të luftuar deri në fund./PrizrenPress.com/

