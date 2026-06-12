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Ra nga pema e qershisë, vdes 33-vjeçari në Suharekë

By admin

Një 33-vjeçar  ka vdekur në Suharekë pas një aksidenti të ndodhur mbrëmë, pasi ra nga pema e një qershie me lartësi diku 6 metra.

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Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësii i Policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.

Ai tha se policia është njoftuar nga Emergjenca e Suharekës se F.B., rreth 33 vjeç, është transportuar me autoambulancë nga shtëpia e tij në fshatin Leshan, Komuna e Suharekës, pas një rënieje nga një pemë qershie nga një lartësi rreth 5–6 metra.

Fillimisht ai është dërguar në Spitalin Rajonal të Prizrenit, ndërsa më pas është transferuar në QKUK – Prishtinë, ku rreth orës 21:15 është konstatuar vdekja e tij.

Në vendin e ngjarjes dhe në institucionet shëndetësore kanë dalë njësitë relevante policore dhe hetuesit kompetentë, të cilët në koordinim me Prokurorin e Shtetit kanë iniciuar rastin “Hetim i Vdekjes”.

Trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për obduksion.

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