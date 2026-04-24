La Liga, Mallorca dhe FFK urojnë Vedat Muriqin për ditëlindje

La Liga, RCD Mallorca dhe Federata e Futbollit e Kosovës kanë uruar ditëlindjen e sulmuesit të Kosovës, Vedat Muriqi, i cili sot feston 32-vjetorin.
La Liga, përmes rrjeteve zyrtare, shkroi: “Pirati i Mallorcas po feston. Urime ditëlindjen Vedat Muriqi”.
Ndërkohë, Mallorca e vlerësoi sulmuesin prizrenas me fjalët: “Sot është ditëlindja e golashënuesit më të mirë të historisë sonë në LaLiga. Urime, pirat.”
Urim nuk mungoi as nga Federata e Futbollit e Kosovës, e cila shkroi: “Urime ditëlindjen Vedo! Të dëshirojmë të mira pa fund!”/PrizrenPress.com/