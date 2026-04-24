La Liga, Mallorca dhe FFK urojnë Vedat Muriqin për ditëlindje

By admin

La Liga, RCD Mallorca dhe Federata e Futbollit e Kosovës kanë uruar ditëlindjen e sulmuesit të Kosovës, Vedat Muriqi, i cili sot feston 32-vjetorin.

La Liga, përmes rrjeteve zyrtare, shkroi: “Pirati i Mallorcas po feston. Urime ditëlindjen Vedat Muriqi”.

Ndërkohë, Mallorca e vlerësoi sulmuesin prizrenas me fjalët: “Sot është ditëlindja e golashënuesit më të mirë të historisë sonë në LaLiga. Urime, pirat.”

Urim nuk mungoi as nga Federata e Futbollit e Kosovës, e cila shkroi: “Urime ditëlindjen Vedo! Të dëshirojmë të mira pa fund!”/PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

