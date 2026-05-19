Totaj pret ambasadorin slloven, diskutohen projektet në arsim dhe zhvillim ekonomik

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur ambasadorin e Slovenia në Kosovë, Borut Blaj, i shoqëruar nga Milena Radenkovi?.

Sipas tij, gjatë takimit është diskutuar për projektin “Naše Pravice” (“Të Drejtat Tona”), i cili po zbatohet nga IPEDU dhe që synon promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe avancimin e edukimit në shkolla.

“Gjatë bisedës vlerësuam bashkëpunimin e deritanishëm dhe shqyrtuam mundësitë për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Prizrenit dhe partnerëve sllovenë në fushën e arsimit, me theks të veçantë në aktivitetet dhe programet për nxënësit dhe shkollat e komunës sonë”, ka deklaruar Totaj, raporton PrizrenPress.

Në takim është diskutuar edhe për mundësitë e bashkëpunimit në fushën e zhvillimit ekonomik, me fokus në shkëmbimin dhe lidhjen e bizneseve nga Kosova dhe Sllovenia.

“Po ashtu, pjesë e diskutimit ishte edhe gjetja e mundësive për bashkëpunim në fushën e zhvillimit ekonomik, duke pasur parasysh shkëmbimin dhe lidhjen e biznesmenëve nga të dyja shtetet”, ka theksuar Totaj./PrizrenPress.com/

