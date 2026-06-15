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Kërkohet paraburgim për dy djemtë dhe nënën e tyre lidhur me vrasjen e 27-vjeçarit në Prizren

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh ndaj tre të dyshuarve në rastin e vrasjes së 27-vjeçarit në fshatin Kobaj të Komunës së Prizrenit.

Sipas Prokurorisë, i dyshuari me inicialet Sh. O., i cili ndodhet në ndalim 48-orësh, dhe një i mitur, i cili ndodhet në ndalim 24-orësh, dyshohen se kanë kryer veprën penale “Vrasje e rëndë” në bashkëkryerje. Ndërkaq, ndaj të dyshuarës A. O., e cila gjithashtu ndodhet në ndalim 48-orësh, është kërkuar paraburgim nën dyshimin për veprën penale “Shtytje në vrasje të rëndë”.

Sipas dosjes së Prokurorisë, ngjarja ka ndodhur më 14 qershor 2026 në fshatin Kobaj, ku të dyshuarit dyshohet se, pas një konflikti të mëhershëm të shkaktuar nga mosmarrëveshjet lidhur me emërtimin e një rruge në lagjen e tyre, janë përfshirë fillimisht në një përplasje verbale dhe më pas fizike me viktimën A. O. dhe të dëmtuarin I. O.

Hetimet paraprake tregojnë se gjatë konfliktit janë përdorur mjete të mprehta – thika, me të cilat viktimat janë sulmuar dhe goditur. Si pasojë e plagëve të marra në pjesën e gjoksit, viktima A. O. ka humbur jetën, ndërsa I. O. ka pësuar lëndime të rënda trupore, të cilat sipas autoriteteve kanë qenë të rrezikshme për jetën. Ai është dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal të Prizrenit.

Prokuroria pretendon se veprimet e dy të dyshuarve janë kryer në bashkëkryerje dhe se ato janë nxitur nga e dyshuara A. O., e cila është nëna e të pandehurve.

Ndërkohë, organet e drejtësisë pritet të vendosin lidhur me kërkesën për paraburgim, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit janë duke vazhduar.

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