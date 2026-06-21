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Një grua nga Bubaveci dërgohet pa shenja jete në QKMF të Malishevës

By admin

Një grua nga fshati Bubavec i Malishevës është dërguar pa shenja jete në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) në Malishevë, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e saj.

Sipas raportit të Policisë së Kosovës, mjeku kujdestar ka vlerësuar se viktima dyshohet të ketë ndërruar jetë si pasojë e arrestit kardiak.

“Viktima femër kosovare është dërguar pa shenja jete në QKMF Malishevë, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e saj. Sipas mjekut kujdestar, viktima dyshohet se ka ndërruar jetë prej arrestit kardiak”, thuhet në njoftimin e policisë.

Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion, ndërsa rasti është iniciuar si “Hetim i vdekjes”./PrizrenPress.com

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