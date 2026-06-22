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15-vjeçari në Dragash gjen para në rrugë dhe i dorëzon në polici

By admin

Një fëmijë 15-vjeçar ka dorëzuar në Polici një kuletë me të holla që e kishte gjetur derisa po lëvizte në rrugën Dragash-Brod, afër fshatit Kukajan.

Sipas komunikatës së Policisë së Kosovës, shuma e parave në kuletën që e ka gjetur 15 vjeçari, ka qenë në vlerë prej 153 euro.

“Më 18.06.2026, rreth orës 19:00, kur një fëmijë 15-vjeçar, duke lëvizur me biçikletë në rrugën Dragash–Brod, afër fshatit Kukajan, gjeti një kuletë me dokumente dhe para në vlerë prej 153 euro. Ai menjëherë e dorëzoi kuletën në Stacionin Policor Dragash, ku pas identifikimit të pronarit përmes dokumenteve, ky i fundit u kontaktua me telefon”- thuhet në njoftim.

Policia më tej bën të ditur se më 19.06.2026, personi që kishte humbur kuletën u paraqit në stacionin policor dhe mori sendet e tij, “duke shprehur falënderim për gjestin e fëmijës si dhe për angazhimin e Policisë së Kosovës”.

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