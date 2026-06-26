Totaj priti kryeshefin e ri të “Hidroregjionit Jugor”

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në një takim njoftues Kryeshefin e ri Ekzekutiv të KRU “Hidroregjioni Jugor”, Bekim Gashi, së bashku me bashkëpunëtorët e tij.
Gjatë takimit u diskutua për rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional, me fokus përmirësimin e shërbimeve për qytetarët dhe realizimin e projekteve të përbashkëta.
“Me kënaqësi prita sot në takim njoftues Kryeshefin e ri Ekzekutiv të KRU ‘Hidroregjioni Jugor’, Bekim Gashi, së bashku me bashkëpunëtorët e tij. Gjatë bisedës theksuam rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë ndërinstitucional, si një parakusht për ofrimin e shërbimeve sa më cilësore dhe efikase për qytetarët. Shpreha gatishmërinë që ky bashkëpunim të thellohet edhe më tej, në funksion të realizimit të projekteve dhe përmbushjes së nevojave të qytetarëve të Komunës së Prizrenit”, shkruan Totaj.
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