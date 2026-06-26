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Diskutohet progresi i Masterplanit të Hapësirave Publike të Prizrenit

By admin

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur përfaqësuesit e GIZ Kosovo nga komponenta e Zhvillimit Urban Qarkor (Kosovo4Green) dhe përfaqësuesit e kompanisë Urban Plus, me të cilët ka diskutuar për progresin e hartimit të Masterplanit të Hapësirave Publike të Prizrenit.

Gjatë takimit janë prezantuar rezultatet e fazës së dytë të projektit, ndërsa janë identifikuar edhe zonat prioritare që do të trajtohen në fazën e ardhshme.

“Gjatë takimit u prezantuan rezultatet e fazës së dytë të projektit dhe u identifikuan zonat prioritare që do të trajtohen në fazën e ardhshme”, thuhet në njoftim.

Sipas Komunës së Prizrenit, projekti synon zgjerimin dhe funksionalizimin e hapësirave të gjelbra, krijimin e një rrjeti të ndërlidhur të parqeve, si dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët përmes hapësirave publike më funksionale dhe më të qasshme./PrizrenPress.com/

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