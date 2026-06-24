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Prizren: Policia kap personin në kërkim – dërgohet në burg

By admin

Policia ka bërë të ditur se sot është lokalizuar dhe arrestuar një person në Prizren.

Sipas policisë i njëjti ka qenë në kërkim pasi ishte dënuar 1 vit burg efektiv me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit.

“I arrestuari është dënuar për veprën penale “ Lëndim i lehtë trupor” nga neni 188, i KPRK-së. I arrestuari R.G. fillimisht është sjellë në Stacionin Policor Prizren dhe më pas është dërguar në burg për vuajtjen e dënimit”, thuhet në njoftim.

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