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Aksident i trefishtë pas mesnate në Prizren

By admin

Një aksident trafiku ka ndodhur pas mesnate në Prizren.

Nga pamjet shihet se janë pëplasur tri automjete mes vete.

Sinjali ka kontaktuar me Policia e Kosovës për të marrë më shumë informacione rreth rastit, por deri në momentin e publikimit nuk ka marrë përgjigje.

 

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