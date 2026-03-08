11.3 C
Prizren
E diel, 8 Mars, 2026
type here...

LajmeSiguri

62 aksidente trafiku në vend

By admin

Bilanci i ditës së shtunë ka përfunduar me 62 aksidente trafiku në vend.

Sipas statistikave të Policisë, 28 aksidente kanë ndodhur me persona të lënduar, ndërsa 34 të tjera shënuan vetëm dëme materiale.

Njëkohësisht, ndaj drejtuesve të automjeteve janë shqiptuar 1 mijë e 955 gjoba.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni pret derbin e madh: Liria sfidon lideren Vushtrria

Më Shumë

Lajme

Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik ekzekutohet në fund të këtij muaji

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka deklaruar se përmbushja e zotimeve të mandatit të ri ka nisur me zbatimin e buxhetit të miratuar në...
Lajme

Në Prizren ujërat shkaktojnë telashe në lagjen “Dardania”|Video

Në Prizren, ujërat atmosferikë po shkaktojnë telashe në lagjen "Dardania". Ka kohë që banorët dhe nxënësit e Qendrës së Kompetencës duhet të kapërcejnë rrugën...

Vdes një 56-vjeçare në një aksident në Nagavc të Rahovecit

Bora fiton në Rahovec, vazhdon serinë pozitive në 2026

Bashkimi rikthehet te fitoret, triumfon në Prizren ndaj Vëllaznimit

Shkruhet historia: Pilotja e Kosovës renditet e para në botë në paragllajd

Golden Eagle Ylli arrin marrëveshje me lituanezin Donatas Sabeckis

Kërcënohen punëtorët e “Hidroregjionit Jugor” në Prizren

Shënohet 66-vjetori i lindjes së poetit Xhevdet Bajraj

Pensionohet polici Nasuf Sinanaj

Shuhet në moshën 79-vjeçare Mane Lumani, një nga shtyllat e 4 Parodistëve të Vlorës

OVLUÇK-ja: E papranueshme dhe fyese që kategoritë e dala nga lufta s’u ftuan në Kuvend për seancën kushtuar ‘Epopesë së UÇK’-së

Vdes papritur një 48-vjeçar gjatë një ceremonie varrimi në Prizren

Besa fiton në Prizren

Banorët e lagjes “Ortakoll” në Prizren në qendër të nismës për përmirësimin e hapësirave publike

Të enjten mbledhje solemne e Kuvendit të Prizrenit për 28-vjetorin e Epopesë së UÇK-së

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne