Prizreni pret derbin e madh: Liria sfidon lideren Vushtrria

By admin

Sot në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren zhvillohet një nga përballjet më të rëndësishme të Ligës së Parë të Kosovës, ku Liria pret lideren e tabelës, Vushtrrinë.

Takimi nis në orën 13:00 dhe pritet të sjellë një atmosferë të zjarrtë në tribuna, duke pasur parasysh rëndësinë e pikëve për të dy skuadrat. Aktualisht, Vushtrria kryeson renditjen me 47 pikë, ndërsa Liria renditet në vendin e katërt me 45 pikë, çka e bën këtë përballje edhe më të rëndësishme për garën në krye të tabelës, raporton PrizrenPress.

Ky duel do të vërë përballë edhe dy trajnerë të njohur të futbollit kosovar, Ismet Munishin në krye të Vushtrrisë dhe Armend Dallkun në stolin e Lirisë.

Interesimi i tifozëve për këtë ndeshje ka qenë shumë i madh. Klubi prizrenas ka njoftuar se, për shkak të kërkesës së lartë, biletat për ndeshjen e sotme dalin në shitje nga ora 11:00, ndërsa dyert e stadiumit do të hapen nga ora 11:30.

Me vetëm dy pikë diferencë mes skuadrave, derbi në Prizren pritet të sjellë një përballje të fortë dhe mjaft interesante, ku mbetet të shihet nëse Liria do të arrijë ta ndalë lideren Vushtrria apo mysafirët do të vazhdojnë rrugën drejt kreut të tabelës./PrizrenPress.com/

Ish-zëvendësministri Hoxha: Kosova është në krah të SHBA-së, s'ka vend për panik se mund të ketë sulme
62 aksidente trafiku në vend

