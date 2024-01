Arrestohen 12 zyrtarë të ATK-së, dyshohen për veprën penale “Mashtrim në detyrë”

Në një aksion të koordinuar mes Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe Policisë së Kosovës, 13 persona janë arrestuar sot në Prizren dhe Podujevë. Drejtoria për Krime Ekonomike dhe Korrupsion ka kryer bastisje në dy lokacione sipas urdhëresës së Gjykatës Themelore në Prishtinë për të kontrolluar dhe bastisur dy 2 lokacione, në qytetin e Podujevës dhe Prizrenit.

Si rezultat i këtij aksioni, 13 persona janë arrestuar, ku prej 12 janë zyrtarë të ATK-së, ndërsa një tjetër person është pronar i një biznesi.

Ata dyshohen për veprat penale të “Mashtrim në detyrë”, sipas nenit 419 të KPRK-së.

Sipas Prokurorisë, persona me inicialet M.Z., N.B., S.T., A.J., M.R., M.Z., M.B., G.Gj., A.P., V.K., A.R., Xh.H., zyrtarë të ATK-së, të dyshuar për bashkëkryerje, akuzohen se kanë njohur fatura fiktive me vlerë prej 18 milionë euro, duke përdorur si mjet një hotel tashmë të ndërtuar.

“Personat me inicialet M.Z., N.B., S.T., A.J., M.R., M.Z., M.B., G.Gj., A.P., V.K., A.R., Xh.H., zyrtarë të ATK-së, dyshohen se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Mashtrimi në detyrë”, nga neni 419 i KPRK-së, ashtu që të dyshuarit F.P., pronar i tri bizneseve në Prizren ia kanë njohur si të rregullta 23 fatura fiktive me vlerë prej 18 milion euro, kinse për ndërtimin e një hoteli i cili veç ka qenë i ndërtuar më parë, e të cilat fatura i kishte pranuar nga të pandehurit të B.B. dhe B.B ( të cilë janë në kërkim) pronarë të një biznesi në Podujevë, e që dyshohen se në bashkëkryerje kanë kryer veprat penale “Dokumentet e rrejshme lidhur me tatimin” dhe “Shmangie nga tatimi” dhe si rezultat i këtyre veprimeve, zyrtarët e ATK-së i kanë njohur të drejtën e rimburisimit të TVSH-së së zbritshme në shumën prej 2.8 milion euro për çka ekziston edhe një Urdhër i Përmbaruesit Privat për rimbursim të detyruar nga Buxheti i Kosovës, por se kjo procedurë është pezulluar në momentet e fundit për shkak të inicimit të rastit penal ndaj të pandehurve të lartcekur.” – thuhet ndër të tjera në njoftimin e Prokurorisë.