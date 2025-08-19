18.2 C
Prizren
E mërkurë, 20 Gusht, 2025
type here...

Fokus

Arrestohet zyrtari i Agjencisë Pyjore në Prizren për keqpërdorim të pozitës zyrtare

By admin

Një zyrtar i Agjencisë Pyjore të Kosovës është arrestuar nga Policia e Kosovës nën dyshimin për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar.

I dyshuari, që ushtronte detyrën e teknik-ut të pylltarisë në rajonin e Prizrenit, dyshohet se ka tejkaluar kompetencat e tij zyrtare me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror.

Sipas informacioneve zyrtare, ai ka marrë para nga qytetarë të ndryshëm të këtij rajoni, duke shfrytëzuar pozitën zyrtare.

Me vendim të prokurorit kompetent, i dyshuari është ndaluar dhe është dërguar në mbajtje për 48 orë, ndërsa ndaj tij kanë filluar hetimet për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
MKRS-ja thërret konferencë për media pas aktakuzës ndaj zyrtarëve të Urbanizmit në Prizren
Next article
Zhduket një person në Prizren, familjarët kërkojnë ndihmë

Më Shumë

Fokus

Gjykata ia cakton një muaj paraburgim Ramadan Morinës, i dyshuar për krime lufte ndaj civilëve shqiptarë në Malishevë

Pas më shumë se katër orësh ka dalë nga gjykata Ramadan Morina, i cili u arrestua të martën nën dyshimin për krime lufte kundër...
Lajme

Nisin punimet për rehabilitimin e Kaptazhës IV tek “40 Burimet” në Prizren

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar nisjen e punimeve për rehabilitimin e Kaptazhës IV në zonën e “40 Burimeve” në Prizren, me...

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Rinisë në Prizren, koncert festiv në Kej të Shatërvanit

Detaje nga vrasja në Prizren: Viktima dhe i dyshuari ishin shokë të ngushtë

Bexhet Xheladini publikon listën e kandidatëve të LDK-së për Asamblen Komunale në Dragash

Abrashi: Prizreni është gati për ndryshim

Yonis Farah i bashkohet mbrojtjes së Prizrenit

Një grup prej 39 personave paraqitën kërkesën për marrjen e parcelave në APK, ndalohet i dyshuari për keqpërdorim të pozitës në Prizren

Ballkani, klubi i ranguar më së miri ndër klubet shqiptare në Evropë

Gratë nga Prizreni po interesohen për kurse profesionale pa pagesë

Pesë projekte garojnë për 50 mijë euro nga buxheti i Komunës së Rahovecit

Thethi

Aktakuzë ndaj dy personave nën dyshimin se lejuan rrënimin e “Sarajit të vjetër” në Prizren , shkaktuan dëm në vlerë mbi 15 milionë euro

Përkujtohet heroi i Kosovës, Remzi Ademaj – Komandant Petriti, në 27-vjetorin e rënies

Arrestohet në Vërmicë një person me armatim dhe pajisje ushtarake

Vendoset gurthemeli për objektin e ri të zjarrfikësve në Suharekë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne