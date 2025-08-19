18.2 C
Zhduket një person në Prizren, familjarët kërkojnë ndihmë

By admin

Një femër kosovare ka raportuar në polici se vëllai i saj ka dalë nga shtëpia dhe prej asaj kohe nuk dihet vendndodhja e tij.

Rasti është regjistruar në adresën Rruga Selajdin Berisha në Prizren, ndërsa njësitet policore janë vënë menjëherë në kërkim dhe po hetojnë ngjarjen.

Lidhur me situatën është informuar edhe prokurori kompetent.

Arrestohet zyrtari i Agjencisë Pyjore në Prizren për keqpërdorim të pozitës zyrtare
Nesër vazhdon seanca konsitutive e Kuvendit

