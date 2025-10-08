8.9 C
Prizren
E enjte, 9 Tetor, 2025
Lajme

Artan Abrashi: ‘Bazhdarhane’ do të zhvillohet me plan konkret dhe respekt për historinë

By admin

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, gjatë një takimi me biznese dhe qytetarë në lagjen Bazhdarhane, shpalosi planin për zhvillimin e kësaj zone historike.

Ai theksoi se programi i tij parashikon infrastrukturë moderne, mbështetje për bizneset lokale dhe më shumë gjallëri qytetare, duke ruajtur shpirtin dhe karakterin unik të lagjes.

“Bazhdarhane ka vlerë të madhe historike dhe kulturore – ne do ta zhvillojmë me kujdes e përkushtim,” u shpreh Abrashi.

Shaqir Totaj: Në mandatin e dytë do ta gëzojmë teleferikun për në Kala të Prizrenit
Vjollca Nikollbibaj Kuzhnini organizoi sesion vedisues për Tetorin Roz në Velezhë

