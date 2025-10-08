Artan Abrashi: ‘Bazhdarhane’ do të zhvillohet me plan konkret dhe respekt për historinë

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, gjatë një takimi me biznese dhe qytetarë në lagjen Bazhdarhane, shpalosi planin për zhvillimin e kësaj zone historike.
Ai theksoi se programi i tij parashikon infrastrukturë moderne, mbështetje për bizneset lokale dhe më shumë gjallëri qytetare, duke ruajtur shpirtin dhe karakterin unik të lagjes.
“Bazhdarhane ka vlerë të madhe historike dhe kulturore – ne do ta zhvillojmë me kujdes e përkushtim,” u shpreh Abrashi.
