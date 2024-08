Ballkoni panoramik – investim për transformim të turizmit në Rahovec

Kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi, bashkë me ministrin e Zhvillimit Rajonal, Fikrim Damka, me bashkëpunëtorë e me qytetarë, sot morën pjesë në fillimin e punimeve të projektit “Ndërtimi i Ballkonit Panoramik mbi qytetin e Rahovecit”, bashkëfinancim i Komunës së Rahovecit dhe MZHR-së.

Në njoftimin e komunës thuhet se projekti i quajtur “Grape city” është një hap i rëndësishëm në drejtimin e zhvillimit të turizmit të qytetit të Rahovecit.

“Ky ballkon do të shërbejë si një vend unik për vizitorët dhe për qytetarët tanë, duke ofruar pamje të peizazhit të mrekullueshëm që na rrethon”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com

