Distria shkëlqen në Zagreb – fiton medaljen e artë në Grand Prix

Distria Krasniqi ka vazhduar shkëlqimin e saj, duke fituar medaljen e artë në Grand Prixin e xhudos, që po mbahet në Zagreb të Kroacisë.
Medalistja e dyfishtë olimpike shënoi të gjitha fitoret me ippon, ndërsa në finale mundi hungarezen, Reka Pupp, kategoria -52 kg. Disi dëshmoi edhe një herë se është në formë tejet të lartë.
Sukses arriti edhe Flaka Loxha, e cila me tri fitore përfundoi në vendin e 5-të./PrizrenPress.com
