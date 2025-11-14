6.5 C
Prizren
E premte, 14 Nëntor, 2025
Sport

Distria shkëlqen në Zagreb – fiton medaljen e artë në Grand Prix

By admin

Distria Krasniqi ka vazhduar shkëlqimin e saj, duke fituar medaljen e artë në Grand Prixin e xhudos, që po mbahet në Zagreb të Kroacisë.

Medalistja e dyfishtë olimpike shënoi të gjitha fitoret me ippon, ndërsa në finale mundi hungarezen, Reka Pupp, kategoria -52 kg. Disi dëshmoi edhe një herë se është në formë tejet të lartë.

Sukses arriti edhe Flaka Loxha, e cila me tri fitore përfundoi në vendin e 5-të./PrizrenPress.com

Mbrojtja e Thaçit kërkon që t’ lejohet që Bislim Zyrapi të shtohet në listën e dëshmitarëve të saj

