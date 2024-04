Dy ndeshje do të vulosin fatin e Allegrit te Juventusi

Sipas gazetës torineze “Tuttosport”, Juventus-i do të konsiderojë shkarkimin e Massimiliano Allegri-t nëse ndeshjet e ardhshme të Serie A kundër Fiorentina-s dhe Torino-s do të kenë “një rezultat negativ”.

Allegri është nën kritika pasi Juventus-i grumbulloi vetëm shtatë pikë në nëntë ndeshjet e fundit, duke fituar vetëm një herë.

Sonte, 2 prill, ata do të presin Lazio-n në “Allianz Stadium” në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Kupës së Italisë, por sipas “Tuttosport”, puna e Allegri-t në Torino do të varet nga dy ndeshjet e ardhshme të ligës.

Sipas raportit, Juventus-i do të konsiderojë seriozisht shkarkimin e Allegri-t nëse rrjedha e dobët e rezultateve vazhdon kundër Fiorentina-s dhe Torino-s.

Juventus-i rrezikon të humbasë një kualifikim në Champions League pasi Bologna e vendit të 4-të është vetëm dy pikë më poshtë nga bardhezinjtë në tabelën e Serie A, e ndjekur nga Roma (shtatë pikë më poshtë) dhe Atalanta (nëntë pikë më poshtë Juventus-it, me një lojë më pak).

Objektivi kryesor i Juventus-it këtë sezon është përfundimi në top katërshe, kështu që nëse ata marrin rezultate më zhgënjyese në fillim të prillit, e ardhmja e Allegri-t padyshim do të jetë në rrezik.

“Tuttosport” pranon se shkarkimi i Allegri-t para fundit të sezonit do të ishte një “vendim i vështirë me shumë pikëpyetje”, por në të njëjtën kohë, të mos bësh asgjë do të nënkuptonte “të pranosh fatin pa provuar gjithçka që është e mundur”. Albanian Post

