Elita e basketbollit vazhdon sonte me dy ndeshje

Superliga e Kosovës në basketboll, vazhdon sonte me dy ndeshjet e fundit të javës së 24-të.

Padyshim se sfida kryesore luhet në Suharekë, ku përballen Golden Eagle Ylli dhe Sigal Prishtina, në duelin direkt për vendin e tretë.

Të dy skuadrat kanë grumbulluar nga 14 fitore e nëntë humbje dhe është shumë i rëndësishëm para garave përfundimtare.

Java e 24-t mbyllet me takimin mes Bashkimit dhe Istogut. Prizrenasit janë në vendin e gjashtë me tetë fitore e 15 humbje, derisa istogasit janë në vendin e fundit me një fitore e 22 humbje, ku fitoren e vetme e kanë ndaj prizrenasve.

Superliga/Java 24

Sonte takohen:

17:00 Golden Eagle Ylli-Sigal Prishtina

19:00 Bashkimi-Istogu