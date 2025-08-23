23.7 C
Kërkohet ndihmë financiare për trajtimin mjekësor të Zarife Deçajt

By admin

Zarife Deçaj ka një çrregullim neurologjik me pasoja në lëvizje dhe muskuj. Ajo është planifikuar për ekzaminime neurologjike dhe një program të plotë të fizioterapisë dhe rehabilitimit për 30 ditë në njërën nga spitalet e Turqisë.
Nga shuma e kërkuar për shërimin e Zarife Deçaj nga rajoni i Hasit, deri më tani janë mbledhur një pjesë e madhe e mjeteve të nevojshme, mirëpo familja ka bërë të ditur se ende nevojiten edhe 12 mijë euro për të vazhduar trajtimin e saj.
Për të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë që duan të ndihmojnë Zarifen, mund të kontaktoni familjen përmes numrit të telefonit: +40750167342.
Ndërsa më poshtë mund t’i gjeni të dhënat e llogarisë bankare:
Emri i përfituesit: Arlinda Deçaj
Banka e përfituesit: Raiffeisen Bank Kosovo
Adresa e bankës: Prishtinë, Kosovë
SWIFT code: RBKOXKPR
IBAN: XK0515020010061317167
Për pagesa ndërkombëtare, përdorni një nga bankat korrespondente të mëposhtme (sipas valutës):
Për EUR:
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Vienna, Austria | SWIFT: RZBAATWW
Deutsche Bank AG, Frankfurt, Germany | SWIFT: DEUTDEFFXXX
Për USD:
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Vienna, Austria | SWIFT: RZBAATWW
Citibank N.A., New York, US | SWIFT: CITIUS33XXX
Për CHF:
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Vienna, Austria | SWIFT: RZBAATWW
Postfinance AG, Bern, Switzerland | SWIFT: POFICHBEXXX
Ndërkaq, lokacionet ku janë duke u mbledhur të hollat janë:
1. Restaurant Geti – Landovicë.
2. Te Supermarket Genci – Gjonaj.
3. Furra te Ura – Landovicë.
4. Piceria Venezia – Gjonaj.
5. Supermarket Çershia – Romajë.
Mund të jetë një imazh i tekstiMund të jetë një imazh i amë e biletës dhe teksti

