Komuna e Malishevës dhe Shoqata Humanitare “Bereqeti” nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi

Komuna e Malishevës, përkatësisht kryetari i komunës, z. Ekrem Kastrati, sot e ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Shoqatën Humanitare “Bereqeti”, dega në Malishevë, përkatësisht përfaqësuesin e saj, z.Afrim Bytyçi, për ndërtimin e një shtëpie banimi për një familje në nevojë.

Nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje bashkëpunimi, bëhet në kuadër bashkëpunimit me organizatat humanitare, që përmes bashkëfinancimit, të përkrahen familjet në nevojë, në rastin konkret, me qëllim të sigurimit të strehimit dhe rritjen e mirëqenies sociale.

Me këtë rast, kryetari Kastrati, ka shprehur kënaqësinë e tij, që në vazhdimësi dhe në forma të ndryshme, po rritet mirëqenia për familjet të cilat kanë nevojë për përkrahje. Po ashtu e ka falënderuar edhe shoqatën humanitare “Bereqeti”, për bashkëpunimin e vazhdueshëm me komunën, për ti ndihmuar familjet me kushte të rënda ekonomike dhe sociale.