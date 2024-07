Instituti Hidrometeorologjik të Kosovës, njofton se sot mban moti me diell.

“Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 16-19 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 34-38 gradë Celsius, Do të fryjë erë nga drejtimi jugperëndimit me shpejtësi 1-3m/s”, njofton IHMK.