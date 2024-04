Moti sot: Me diell, temperaturat deri në 24 gradë

Për të premten parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pakta gjatë ditës.

Era do fryjë drejtimesh të ndryshme por më dominues do të jetë nga veriperëndimi, me shpejtësi prej 8-27 km/h.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 5 deri në 7°C, ndërsa ato maksimale prej 22 deri në 24°C./MeteoKosova

