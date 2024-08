Nga Prizreni në Indonezi me biçikletë për t’i propozuar të dashurës, Ceki Hoti nga Prizreni (VIDEO)

Ceki Hoti nga Prizreni ka folur për një eksperiencë të tijën që do ta fillojë nga java e ardhshme.

Bëhet fjalë për nisje me biçikletë nga Kosova për në Indonezi, për t’i propozuar të dashurës së tij.

Në Ora Shtatë të Klan Kosovës, Hoti ka thënë se kjo është një përvojë që me padurim pret ta nisë.

“Edhe për nga ana fizike jam i gatishëm, por edhe për nga ana psiqike poashtu jam i gatishëm. Do të jetë sfidë shumë e madhe, por shpresoj se do t’ia dalë”.

“Nisja për në Indonezi do të jetë të mërkurën po besoj, por mundem të nisëm dy apo një ditë me vonesë. 13 mijë kilometra janë deri në destinacion nga Kosova ku do të shkojë”, ka thënë Hoti. /Klankosova.tv

