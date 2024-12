Enver Sulaj

(Përkujtim)

Nuk e kam asnjë foto

Për me i pa edhe nji herë andrrat tua

E me u gëzue bashkë si fëmijë.

Fyellit s’i bie ma kush

As nana nuk të kërkon në oborr…

Me t’i lëmue flokët

Me t’i puthë sytë

E me të tregue se ishe ma i zoti ndër ne.

Truni s‘asht ma aq i kthjellët

Me i dallue ngjyrat tua

që atë ditë me shi

u shkrinë me dheun…

e sjellin mall

e dhembje ashti.

Ti s’arrite me u thinjë si unë

E me pa çka i ban malli njeriut.

Dhjetor, 2024