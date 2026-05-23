FokusKulture

Rock & Blues Festival rikthehet në Prizren për edicionin e katërt

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar mbajtjen e edicionit të katërt të “Rock & Blues Festival”, i cili do të zhvillohet më 3, 4 dhe 5 korrik 2026 në Prizren.

Sipas tij, festivali është prezantuar në një konferencë të mbajtur mbrëmë, në një atmosferë të ngrohtë dhe me pjesëmarrje të organizatorëve dhe përfaqësuesve të festivalit, raporton PrizrenPress.

Ngjarja do të zhvillohet në hapësirën përballë Qendra Sportive ‘Sezai Surroi’ dhe do të sjellë tri net me muzikë rock & blues, duke përfshirë artistë të njohur ndërkombëtarë dhe shqiptarë.

“Tri net me muzikë rock & blues, atmosferë unike dhe artistë të njohur do ta bëjnë edhe këtë verë Prizrenin qendër të muzikës alternative në rajon”, ka deklaruar Totaj.

Hyrja në festival do të jetë falas, ndërsa organizatorët kanë ftuar qytetarët dhe vizitorët të marrin pjesë në këtë ngjarje muzikore verore në Prizren./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Pesë nxënës nga Prizreni në finalen e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Gjuhës Shqipe
Next article
Ky është 79-vjeçari nga Prizreni që vdiq pasi iu këput lifti i improvizuar në shtëpi

Më Shumë

Sport

Valmir Kakruki te Bashkimi

Bashkimi pritet ta zyrtarizojë shpejtë transferin e parë të ri për sezonin e ardhshëm. Siç ka mësuar AsistiOnline.com, portokallinjët kanë arritur marrëveshje me Valmir Kakrukin. Lojtari...
Fokus

Bashkimi ruan bërthamën e skuadrës: Vazhdojnë Bunjaku, Zeqiri dhe Shorter

Bashkimi ka njoftuar të premten në mbrëmje vazhdimin e bashkëpunimit me Valon Bunjakun, Lejson Zeqirin dhe Shanon Shorter. Kapiteni Valon Bunjaku ka rinovuar kontratën edhe...

Aksion i Krimeve Ekonomike dhe Doganës në Prizren, bastisen disa argjendari

Igor Jovovic mbetet në krye të Bashkimit edhe për një sezon tjetër

Aksion në Prizren kundër shmangies së tatimit, gjenden mbi 3 kilogramë ari i pa deklaruar

Sonte në Prizren shfaqet drama ‘Prishtina. Vrasja e paralajmëruar e një ëndrre’

Shuhet Birçe Hasko, ikona e kinemasë shqiptare!

Liria vazhdon luftën për Superligë, shkatërron Suharekën në Prizren

Prizren/ I lëshuan kredi pa e ditur, kërkohet paraburgim ndaj dy punëtorëve të bankës

Prizren/ Nëna e raporton të zhdukur vajzën e saj

Sekuestrohen rreth 8 kg ari dhe argjend në Prizren, në vlerë mbi 460 mijë euro

Kuvendi i Malishevës shqyrton raportin vjetor dhe miraton një sërë vendimesh

Totaj tallet keq me Bahtirin, publikon një video të sikletshme të kandidat të VV-së: Kaqorri apo Çakorri?

PDK në Prizren mban takim mobilizues në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit

Trepça, kampione e Kosovës

VV në Prizren viziton ShB “Sharri” në 75-vjetorin e themelimit

Lajmet e Fundit