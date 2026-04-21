Një defekt në rrjetin e ujësjellësit lë pa ujë disa fshatra të Malishevës

Një defekt i paraqitur në gypin furnizues me diametër 160 mm, në dalje të Gurbardhit, ka shkaktuar ndërprerje të furnizimit me ujë të pijes për disa zona në Komunën e Malishevës.

Sipas njoftimit të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor”, ekipet përkatëse kanë dalë menjëherë në terren dhe po punojnë për sanimin e problemit.

“Ekipi i operativës së Njësisë së Malishevës, pas pranimit të informacionit për një defekt në gypin furnizues fi 160 mm në dalje të Gurbardhit, ka dalë menjëherë në terren dhe është duke punuar në sanimin e defektit. Si pasojë e këtij defekti, pa furnizim me ujë të pijes kanë mbetur fshatrat: Lubizhd, Turjak dhe një pjesë e fshatit Mirushë”, thuhet në njoftim.

Tutje, kompania bën të ditur se punimet janë duke vazhduar me intensitet të shtuar dhe rikthimi i furnizimit pritet të ndodhë shumë shpejt.

“Punimet janë duke vazhduar me intensitet të shtuar dhe pritet që shumë shpejt të bëhet rikthimi i furnizimit me ujë për konsumatorët në këtë zonë”, thuhet më tej në njoftim./PrizrenPress.com/

Previous article
Vizitohen objektet publike në Prizren që do t’i nënshtrohen projektit të efiçencës së energjisë

Më Shumë

Fokus

Peja 03 barazon serinë ndaj Bashkimit, tani gjithçka vendoset në finalen e shtatë

Peja 03 ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Bashkimit me rezultat 65:60, në finalen e gjashtë të Play-Off-it në Superligën e Kosovës për femra,...
Lajme

Shënohet përvjetori i Masakrës së Dragaqinës në Suharekë

Sot shënohet përvjetori i masakrës së Dragaqinës, një ngjarje tragjike që ndodhi gjatë Luftës në Kosovë. Forcat serbe ekzekutuan 11 burra të fshatit Dragaqinë të...

Aksion për lirimin e hapësirave publike në Prizren, paralajmërohen masa ndëshkuese

Drita rikthehet në Superligë

Akil Gjakova përfundon i 5-ti në Kampionatin Evropian për Senior 2026

Inspektorati i Malishevës intensifikon aksionet kundër hedhjes së mbeturinave, shqiptohet gjobë 200 euro

Nisin vizitat sistematike shëndetësore në shkollat e Suharekës

Hasi në një mjet të pashpërthyer në Drenoc të Malishevës, njësitet e FSK-së e shpërthejnë në mënyrë të sigurt

Drita triumfon në Prizren, fiton finalen e parë të Play-off-it

OVL-UÇK distancohet nga veprimet e degës në Has

Lepenci mposht Drinin e Bardhë me dy gola

Junior 06 dhe Vëllaznimi përballen në aktin e parë të finales U16

E mitura nga Landovica gjendet në Gjakovë, deklaron se me dëshirë po bashkëjeton me një person

Prizreni pret duelin e gjashtë të serisë finale: Bashkimi – Peja 03

Tragjedia në Malishevë, sot ditë zie dhe pezullim i mësimit në shkollën e dy nxënësve

Hiqet sërish rrjeta e peshkimit në Krajk, vazhdojnë kontrollet në terren

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

