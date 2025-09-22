20.3 C
Prizren
E hënë, 22 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Osman Hajdari nis detyrën si Drejtor i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit

By admin

Osman Hajdari ka nisur zyrtarisht detyrën e tij si Drejtor i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit “Prim. Dr. Daut Mustafa”. Në një deklaratë publike, ai e cilësoi këtë pozitë si një përgjegjësi të madhe dhe një mision për të sjellë dinjitet, profesionalizëm dhe transparencë në kujdesin shëndetësor publik.

“Ky nuk është thjesht një rol drejtues, por një angazhim ndaj çdo pacienti, çdo punonjësi shëndetësor dhe çdo qytetari që pret trajtim dinjitoz, qasje të lehtë dhe shërbim cilësor”, u shpreh Hajdari.

Ai theksoi se do të udhëheqë me parimin e transparencës, llogaridhënies dhe meritokracisë, duke shtuar se nuk do të ketë tolerancë për paaftësinë, neglizhencën apo mungesën e etikës profesionale.

Në fund, Hajdari ftoi mjekët, infermierët, stafin dhe qytetarët që të jenë së bashku në këtë rrugëtim për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në Prizren.

 

Previous article
LDK në Malishevë premton ujë të pijshëm, energji dhe investime në bujqësi

Më Shumë

Lajme

Veselaj-Gutaj: Jo politikë me shkollën

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj – Gutaj, ka reaguar ashpër ndaj akuzave të kryetarit të degës së AAK-së në Prizren, Besnik Krasniqi,...
Lajme

“Uji, kanalizimi – Parkingjet – Unaza e qytetit”/ Selmanaj flet në detaje për planet e tij për Prizrenin

Kandidati i LDK’së për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj ka folur në detaje për planet e tij për këtë komunë, ku ka përmendur problemet...

Nisma hap fushatën në Suharekë, premton frymë të re qeverisëse

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Sekuestrohen armë dhe një sasi e municionit në Prizren

Prizreni shënon fitoren e parë në Ligën e Parë

200-vjetori i lindjes së Pashko Vasës, ideologut të Rilindjes Kombëtare

Në muajin korrik kanë vdekur 876 persona në Kosovë

Qeveria miraton shpronësimin e pronave për projektin “Objekte Edukativo-Arsimore dhe Sportive” në Arbanë të Prizrenit

Moti për sot në Kosovë, temperaturat shkojnë deri në 31 gradë

Rahoveci 029 nis me fitore fazën përgatitore

Vdes një burrë në Rahovec

Imami i fshatit Serbicë dhe ish-imami i fshatit Nashec të Prizrenit,po hetohen për keqpërdorim të donacioneve

LDK në Malishevë premton ujë të pijshëm, energji dhe investime në bujqësi

Kabashi premton fokus në mirëqenie sociale – me projekte konkrete për familjet në nevojë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne