Biletat për ndeshjen Bashkimi – Anwil dalin nesër në shitje

Bashkimi i Prizrenit ka njoftuar se nga e martja do të nisë shitja e biletave për ndeshjen ndaj Anwil Wloclawek, e vlefshme për para-kualifikimet e FIBA Europe Cup, që do të zhvillohet të mërkurën në palestrën “Sezai Surroi”, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit, biletat do të mund të blihen të martën, nga ora 15:00 deri 19:00, para palestrës “Sezai Surroi” dhe ditën e ndeshjes, nga ora 12:00, po ashtu para palestrës.
Organizatorët kanë bërë të ditur se secili person mund të pajiset me maksimumi dy bileta, ndërsa hyrja në palestër është e mundur vetëm me biletë, pa përjashtim moshe.
Çmimi i biletës së rregullt është 3 euro, ndërsa biletat VIP do të kushtojnë 15 euro dhe do të jenë në shitje vetëm ditën e ndeshjes.
Bashkimi ka ftuar tifozët që të mbushin tribunat dhe të jenë pranë skuadrës në këtë përballje historike për klubin prizrenas./PrizrenPress.com
