17.2 C
Prizren
E martë, 23 Shtator, 2025
type here...

Sport

Biletat për ndeshjen Bashkimi – Anwil dalin nesër në shitje

By admin

Bashkimi i Prizrenit ka njoftuar se nga e martja do të nisë shitja e biletave për ndeshjen ndaj Anwil Wloclawek, e vlefshme për para-kualifikimet e FIBA Europe Cup, që do të zhvillohet të mërkurën në palestrën “Sezai Surroi”, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, biletat do të mund të blihen të martën, nga ora 15:00 deri 19:00, para palestrës “Sezai Surroi” dhe ditën e ndeshjes, nga ora 12:00, po ashtu para palestrës.

Organizatorët kanë bërë të ditur se secili person mund të pajiset me maksimumi dy bileta, ndërsa hyrja në palestër është e mundur vetëm me biletë, pa përjashtim moshe.

Çmimi i biletës së rregullt është 3 euro, ndërsa biletat VIP do të kushtojnë 15 euro dhe do të jenë në shitje vetëm ditën e ndeshjes.

Bashkimi ka ftuar tifozët që të mbushin tribunat dhe të jenë pranë skuadrës në këtë përballje historike për klubin prizrenas./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Osman Hajdari nis detyrën si Drejtor i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit
Next article
“Pirati i Prizrenit” në ndjekje të rekordit të Samuel Eto’o

Më Shumë

Sport

Rahoveci 029 nis me fitore fazën përgatitore

Rahoveci 029 ka filluar me sukses fazën përgatitore për sezonin e ri, duke mbyllur me fitore ndeshjen e parë kontrolluese, duke mposhtur Vëllazninë me...
Fokus

Sekuestrohen armë dhe një sasi e municionit në Prizren

Policia e Kosovës ka sekuestruar disa armë dhe municion gjatë një aksioni të zhvilluar në Prizren, pas një rasti të shtënave me armë zjarri...

72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Moti për sot në Kosovë, temperaturat shkojnë deri në 31 gradë

Prizreni shënon fitoren e parë në Ligën e Parë

Kuvendi i Komunës së Prizrenit thërret mbledhje të jashtëzakonshme më 25 shtator

“InHUMAN” ndez skenën e Teatrit “Bekim Fehmiu” në Prizren

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

Kapitenia e trofeve, vazhdon me Bashkimin

Policia mbajti ligjëratë për lëvizjen e sigurtë në rrugë për nxënësit e shkollës “Mushnikova” në Prizren

Nisma Socialdemokrate çel zyrtarisht fushatën zgjedhore në Prizren

“Kurti prezent në çdo tubim të Abrashit” – Totaj: Po më pysin qytetarët a je në garë me Kurtin apo Abrashin?

Xheladini premton 500 euro subvencione për gratë me kancer të gjirit, shërbimet gjinekologjike falas

Kurti dhe Abrashi zhvillojnë takim me banorët e Zhurit

Prizren: 10 aktakuza kundër 16 personave

Nezir Çoçaj sqaron takimin me deputetin e VV-së, Arbër Rexhaj: Ishte kafe miqësore, jo marrëveshje politike

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne