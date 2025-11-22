Përkujtohet shkrimtari Ibrahim Skenderi

Në Prizren është mbajtur një aktivitet përkujtimor kushtuar shkrimtarit, Ibrahim Skenderi.
Të pranishëm ishin nxënës, mësimdhënës, bashkëpunëtorë, miq dhe familjarë të profesorit Skenderi.
Drejtoresha e Bibliotekës, Sahadete Sadikaj – Kukaj, e vlerësoi lartë kontributin e shkrimtarit, Skenderi.
“Duhet të ndihemi krenarë që patëm mundësinë ta kemi në mesin tonë një personalitet si Ibrahim Skenderi”, tha ajo.
Edhe përfaqësuesi i Shoqatës “Fidani”, Berat Batiu, u shpreh krenar që bashkëpunoi me shkrimtarin, Skenderi.
“Ndihem me fat që bashkëpunova në vepra të ndryshme dhe të pasura letrare me profesorin Skenderi”, tha ai.
Miqtë e tij, Demir Reshiti dhe Adil Beqaj, nën emocione kujtuan mikun e tyre.
“Ai do të vazhdojë të jetojë përmes veprave të tij”, u shprehën ata.
Në fund, djali i profesorit të ndjerë, Arben Skenderi, shprehu mirënjohje për pjesëmarrjen e të pranishmëve. Programi përfshiu leximin e poezive të autorit si dhe telegrame ngushëllimi nga miq e bashkëpunëtorë.Ngjarja u organizua nga Biblioteka e Prizrenit në bashkëpunim me Shoqatën për Kulturë e Art “Fidani”./ TV Prizreni/