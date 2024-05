Përurohet renovimi i SHFMU “Fadil Hisari” në Prizren

Sot u përurua përfundimi i punimeve në renovimin e plotë të SHFMU “Fadil Hisari” me rastin e 44-vjetorit të hapjes së kësaj shkolle në Prizren. Me këtë rast, është krijuar një mjedis me standarde të larta për zhvillimin e procesit edukativo-arsimor.

Ky projekt u mundësua nga Komanda Evropiane e SHBA-ve për popullin e Kosovës, me mbështetjen e Zyrës për Bashkëpunim në Mbrojtje pranë Ambasadës Amerikane në Kosovë, në koordinim me Komunën e Prizrenit dhe Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit.

