15.7 C
Prizren
E diel, 2 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Rikthehet kalimi pa kontrolle i automjeteve në kufirin Kosovë-Shqipëri 02.11.2025 16:38

By admin

Është rikthyer lëvizja pa kontroll midis Shqipërisë dhe Kosovës. Vendimi ka hyrë në fuqi më 1 nëntor dhe do të zgjasë deri në fund të muajit shkurt.

Kontrollet kufitare do të aplikohen vetëm për mjetet me targa të huaja, ndërsa automjetet me targa shqiptare dhe të Kosovës nuk do t’i nënshtrohen kontrolleve.

Sipas ABC News.al, marrëveshja për lëvizje të lirë mes dy shteteve synon të lehtësojë qarkullimin, sidomos gjatë sezonit veror, kur fluksi i udhëtimeve rritet ndjeshëm.

Midis dy vendeve janë përcaktuar dy periudha për kalim pa kontroll, nga 1 maji deri më 30 shtator, si dhe nga 1 nëntori deri më 28 shkurt.

Në total, qytetarët e dy vendeve përfitojnë qarkullim pa kontroll për një periudhë 9-mujore.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zbulohet përmendorja e Lekë Dukagjinit në Shpenadi të Prizrenit
Next article
Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Më Shumë

Fokus

Bashkimi synon fitoren e parë në FIBA Europe Cup ndaj skuadrës franceze Dijon

Bashkimi do të përballet të mërkurën me skuadrën e njohur franceze JDA Dijon, në ndeshjen e tretë të fazës së grupeve në FIBA Europe...
Fokus

Aktakuzë ndaj tre personave për keqpërdorim detyre në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit L.B., për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit...

Në Dragobil u përkujtua dëshmori Ali Murat Paçarizi në 27-vjetorin e rënies për liri

Kryeprokurori i Prizrenit: Lufta kundër korrupsionit nuk do të ndalet as para dyerve të prokurorisë

PDK-ja dhe Vetëvendosja bëjnë koalicion për balotazhin në Dragash

Ema Helena Vicar shpallet “Miss Kroacia 2025”

Komuna e Dragashit hap konkurs për ndarjen e bursave për studentët

Mitrovica triumfon në Gjonaj me stil kampioni, 4:0 ndaj Drinit të Bardhë

Kontrabandë mallrash nga Pogaj i Shqipërisë drejt Gorozhubit të Kosovës, ndalohet tregtari 43-vjeçar

Vdes një shtetas i huaj në spitalin e Prizrenit, rasti po hetohet

Totaj në bisedime me Zafir Berishën për koalicion në Prizren

Arrestohet djali në Malishevë, dyshohet se rrahu nënën

Policia shqiptoi për 24 orë, rreth dy mijë e 500 gjoba në trafik

Pas Kinollit, Abrashi bashkon forcat edhe me Erxhan Galushin për garën në Prizren

LDK-ja dhe PDK-ja bëhen bashkë në Prizren, kundër Abrashit të VV-së

Prizrenasit fitojnë derbin në Mitrovicë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne